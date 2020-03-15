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كورونا.. تسجيل ألف إصابة في سويسرا خلال يوم واحد متجاوزة الـ2000

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كورونا.. تسجيل ألف إصابة في سويسرا خلال يوم واحد متجاوزة الـ2000
AFP Fabrice COFFRINI
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في سويسرا
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أعلنت السلطات السويسرية اليوم الأحد، تسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل إجمالي المصابين إلى 2200، فيما تم تأكيد 14 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

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ودعا وزير الصحة السويسري آلان بيرسيت، إلى "عدم الاستسلام للخوف"، حاثا المواطنين على الحفاظ على الهدوء والتآزر لمواجهة الفيروس.

يذكر أن منتوجات العديد من المتاجر ومراكز التسوق في البلاد نفذت بعد الإعلان عن تدابير مشددة لمواجهة التفشي يوم الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات

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