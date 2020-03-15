ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الهند إلى 107

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 107، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.

وذكرت الحكومة الهندية، أن أقوى تفشي للمرض حاليا، يلاحظ في ولاية مهاراشترا في غرب البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اكتشاف 31 إصابة مؤكدة جديدة في ولاية مهاراشترا، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في مجال الصحة بالولاية، طلب عدم نشر اسمه: "قد يرتفع العدد لأننا ننتظر تقارير فحص أشخاص خالطوا المرضى".

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ويقول بعض الخبراء، إن المنظومة الطبية المستنزفة في الهند، ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.

وأوقفت الهند معظم تأشيرات الدخول إليها وأغلقت الكثير من الحدود البرية مع الدول المجاورة في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وأجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي محادثات مع زعماء آخرين بمنطقة جنوب آسيا عبر مؤتمر بالفيديو بعد ظهر يوم الأحد لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.

المصدر: رويترز