انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم السبت، رصد 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، في أدنى حصيلة يومية منذ أسابيع.

وشهد هذا المؤشر انخفاضا لليوم الثالث على التوالي بعد أن بلغ 114 حالة يوم الأربعاء و110 حالات يوم الخميس.

وحسب المركز الكوري الجنوبي، فقد اكتشف معظم حالات الإصابة الجديدة (68) في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (جنوب شرقي البلاد)، أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد.

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وبلغت حصيلة الوفيات 72 حالة حتى فجر اليوم السبت بزيادة 5 حالات عن يوم أمس.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 714 شخصا، بزيادة 204 أشخاص عن يوم أمس الجمعة، وذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر 177 حالة يوم الخميس.

ووصلت حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية منذ اندلاع الوباء إلى 8086 شخصا حتى اليوم.

المصدر: يونهاب