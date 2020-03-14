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بسبب كورونا.. نيوزيلندا تلغي إحياء ذكرى هجوم مسجدي كرايس تشيرش

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بسبب كورونا.. نيوزيلندا تلغي إحياء ذكرى هجوم مسجدي كرايس تشيرش
Reuters STRINGER
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
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ألغت نيوزيلندا مراسم إحياء ذكرى مرور عام على مجزرة المسجدين في كرايس تشيرش، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في بيان لها: "هذا قرار عملي. يحزننا للغاية إلغاء المراسم، لكن ينبغي ألا نخاطر بإلحاق المزيد من الضرر من خلال إحياء ذكرى مثل هذه المأساة المروعة".

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وكان من المتوقع أن يجذب الحدث، الذي كان مقررا في كرايس تشيرش يوم غد الأحد، حشدا كبيرا من الناس من مختلف أنحاء نيوزيلندا وخارجها.

هذا وأكدت السلطات النيوزيلندية اليوم السبت تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت أرديرن في تصريح لها، إن كل شخص يدخل نيوزيلندا اعتبارا من منتصف ليل الأحد يجب أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما، كما لن يسمح للسفن السياحية بالرسو في البلاد حتى 30 يونيو، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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