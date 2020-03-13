كورونا في أمريكا اللاتينية.. 4 وفيات وأكثر من 300 إصابة

لم تبق أمريكا اللاتينية في منأى عن فيروس كورونا، رغم أن وتائر انتشار الفيروس فيها لا تزال أدنى مما هو في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وتشير بيانات وزارات الصحة لدول المنطقة إلى أن عدد الوفيات بلغ فيها 4 حالات، فيما أصيب بفيروس كورونا أكثر من 300 شخص.

ومن الوفيات الأربع تم تسجيل 2 منها في الأرجنتين كما تم تسجيل أول حالة وفاة في الإكوادور اليوم الجمعة، فيما الوفاة الرابعة تم تسجيلها قبل عدة أيام في بنما.

وتتصدر البرازيل قائمة الدول الأكثر انتشارا للفيروس في المنطقة، حيث تم تسجيل 98 إصابة فيها، تليها تشيلي (43 إصابة) والأرجنتين (31) وبيرو (28) وبنما (27) وكوستاريكا (26) والإكوادور (23) والمكسيك (17) وكولومبيا (13).

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والعدد الأقل من الإصابات سجل في جمهورية الدومينيكان (5)، وبوليفيا وكوبا (3 حالات في كل منهما) وهندوراس (حالتان).

واليوم الجمعة تم تسجيل أولى الحالات في كل من الأوروغواي (4 حالات) وفنزويلا (حالتان) وغواتيمالا (حالة واحدة).

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا، حيث أصيب بهذا الفيروس نحو 135 ألف شخص في أكثر من 120 دولة في العالم.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس نحو 5 آلاف شخص، فيما تعافى منه أكثر من 70 ألفا.

المصدر: نوفوستي