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الإعلان عن إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا

الإعلان عن إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا

أخبار العالم

الإعلان عن إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا
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أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل.

وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

يتبع..

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