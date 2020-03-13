الإعلان عن إصابة أول رئيس دولة بفيروس كورونا

أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل.

URGENTE

O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados em sua live na última quinta-feira. O Presidente foi testado como positivo para o coronavírus.#ODiahttps://t.co/2dyE5w6njA — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020

وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

يتبع..