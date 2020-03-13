"نيويورك تايمز": 45 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة مصدرها مصر

نشرت صحيفة "نيويوك تايمز" إحصائيات تخص انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تزامنا مع ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها إلى أكثر من 1663.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات وقعت إما نتيجة احتكاك داخل الولايات المتحدة أو نقلها أشخاص كانوا في رحلات خارجية، موضحة أن عدد الإصابات المرتبطة بأشخاص سافروا إلى مصر هي 45، فيما يبلغ عدد الإصابات الناجمة عن أشخاص قدموا من إيطاليا 34.

وصباح أمس الخميس، سجلت 44 ولاية والعاصمة واشنطن 1257 إصابة بالفيروس على الأقل وفقا لقاعدة بيانات الصحيفة، كما سجلت 37 حالة وفاة.

ولا يزال عدد صغير جدا من الولايات الأمريكية التي لم تسجل فيها أي حالات إصابة، ولكن المسؤولين يقولون إنها مسألة وقت فقط قبل أن يكتشف الفيروس داخل حدود تلك الولايات.

المصدر: "نيويورك تايمز"