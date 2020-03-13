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زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مصابة بكورونا

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زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مصابة بكورونا
AFP
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كشفت تحاليل صوفي غريغوري زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إصابتها بفيروس كورونا المستجد حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان بيان رسمي عن الحكومة الكندية أكد مساء الأمس بأن رئيس وزراء البلاد جاستين ترودو وزوجته، قررا الحجر على نفسيهما بعد أن ظهرت على الزوجة أعراض الحمى.

وورد في البيان أن ترودو لم تظهر عليه أي أعراض إلى الآن، وسوف يعمل من البيت حتى تظهر نتائج تحليل زوجته.

كما ألغى ترودو اجتماعاته المقررة يومي الخميس والجمعة مع رؤساء المقاطعات.

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