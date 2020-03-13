زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مصابة بكورونا

كشفت تحاليل صوفي غريغوري زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إصابتها بفيروس كورونا المستجد حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

Sophie Grégoire Trudeau has tested positive for the coronavirus. She and the Prime Minister will be self-isolating for 14 days. pic.twitter.com/Eh73CupIIX — CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 13, 2020

وكان بيان رسمي عن الحكومة الكندية أكد مساء الأمس بأن رئيس وزراء البلاد جاستين ترودو وزوجته، قررا الحجر على نفسيهما بعد أن ظهرت على الزوجة أعراض الحمى.

وورد في البيان أن ترودو لم تظهر عليه أي أعراض إلى الآن، وسوف يعمل من البيت حتى تظهر نتائج تحليل زوجته.

كما ألغى ترودو اجتماعاته المقررة يومي الخميس والجمعة مع رؤساء المقاطعات.