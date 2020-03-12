تركيا تعطل المدارس وتكشف عن بديل للتلاميذ ينفذ لأول مرة في العالم

أعلن وزير التربية التركي ضياء سلجوق في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة اليوم الخميس، تعطيل المدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين 16 مارس.

وأكد ضياء سلجوق أن بلاده ستقدم للعالم نموذجا للتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن وزارته مستعدة لتنفيذ كل ما يلزم من أجل الحيلولة دون عرقلة تعليم التلاميذ وتعويض ما قد يفوتهم من دروس ضمن تدابير الوقاية من كورونا.

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وقال: "اتخذنا ما يلزم من تدابير للحيلولة دون عرقلة تعليم أطفالنا، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة الإجراءات أمام جميع السيناريوهات المحتملة".

وأوضح أن المدارس ستعطل من 16 مارس حتى الـ30 من الشهر ذاته حفاظا على سلامة التلاميذ وأولياء أمورهم.

وأكد أنه سيتم تطبيق نظام التعليم عن بعد وإعطاء الدروس للتلاميذ عبر التلفزيون والإنترنت مجانا على نطاق وطني لأول مرة في العالم اعتبارا من الاثنين 23 مارس، وذلك ضمن التدابير الوقائية ضد الأوبئة.

وطالب الوزير التلاميذ بالتزام منازلهم في الأسبوع الأول من العطلة وأضاف أن كافة مؤسسات الاتصالات في تركيا ستوفر خدمة الوصول إلى الإنترنت بشكل مجاني لجمع التلاميذ عبر "شبكة معلومات التعليم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرهيم قالن اتخاذ بلاده سلسلة تدابير احترازية ضد فيروس كورونا، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة.

المصدر: وكالات