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إيران.. 4 وفيات بالكحول المغشوش في همدان

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إيران.. 4 وفيات بالكحول المغشوش في همدان
Reuters
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أفاد مراسل RT في طهران بوفاة 4 مواطنين إيرانيين جراء تعاطيهم الكحول المغشوش في مدينة همدان غربي البلاد.

وكان أكثر من تسعين شخصا قد لقوا حتفهم، أو أصيبوا بحالات تسمم من جراء الكحول المغشوش خلال الأيام الماضية، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، واعتقاد البعض أن الكحول يقي الإنسان من المرض المذكور أو عوارضه. 

وتوزعت الوفيات والإصابات على النحو التالي: الأهواز 50 حالة وفاة و500 حالة تسمم، في كردستان 6 حالات وفاة، وفي مازندران 12 حالة وفاة و40 تسمما، وفي كرج 7 حالات وفاة.

أما في شيراز، فبلغ عدد الوفيات 7 حالات إضافة 7 إصابات حرجة بالتسمم. 

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المصدر:RT

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