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متحدث باسم الخارجية الصينية: الجيش الأمريكي ربما أدخل كورونا إلى الصين

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متحدث باسم الخارجية الصينية: الجيش الأمريكي ربما أدخل كورونا إلى الصين
@zlj517
المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان
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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي.

ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

المصدر: رويترز

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