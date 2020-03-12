بكين: تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على إمدادات الغاز من روسيا

أعلن رئيس إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية، لي شينتسيان، أن انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده لن يؤثر على حجم توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين.

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وأضاف: "ستستمر التجارة الصينية الروسية في تطورها الناجح على المدى الطويل دون تغييرات وفقا للاتجاه الإيجابي الحالي، وهذا ينطبق أيضا على توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين عبر خط الأنابيب الشرقي".

وأشار إلى احتمال أن يؤثر انتشار فيروس كورونا بشكل سلبي في المقام الأول على مجالات تعاون محددة بين البلدين ومن بينها السياحة، لكن هذا التأثير سيكون قصير الأمد".

المصدر: تاس