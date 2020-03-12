عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا يرتفع إلى 614 بعد أن كان 503 أمس الأربعاء

كشفت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 614 بعد أن كان 503 أمس الأربعاء.

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وقالت المؤسسة الوطنية الهولندية للصحة العامة إن الجزء الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس سجلت في إقليم نورد برابانت، جنوبي البلاد.

يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أهاب بالسكان قبل يومين بالكف عن المصافحة في إطار مساعي مكافحة فيروس كورونا.

وتوفي 5 أشخاص جراء تفشي الفيروس في هولندا فيما تعافى اثنان.

المصدر: وكالات