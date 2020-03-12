 
مباشر

عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا يرتفع إلى 614 بعد أن كان 503 أمس الأربعاء

أخبار العالم

عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا يرتفع إلى 614 بعد أن كان 503 أمس الأربعاء
AFP Phil NIJHUIS / ANP
صيدلاني يعرض كمامة للوقاية من كورونا في هولندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfh2

كشفت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 614 بعد أن كان 503 أمس الأربعاء.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء هولندا يصدر أمرا بمنع المصافحة ثم يصافح مسؤولا
رئيس وزراء هولندا يصدر أمرا بمنع المصافحة ثم يصافح مسؤولا

وقالت المؤسسة الوطنية الهولندية للصحة العامة إن الجزء الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس سجلت في إقليم نورد برابانت، جنوبي البلاد.

يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أهاب بالسكان قبل يومين بالكف عن المصافحة في إطار مساعي مكافحة فيروس كورونا.

وتوفي 5 أشخاص جراء تفشي الفيروس في هولندا فيما تعافى اثنان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا