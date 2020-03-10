رئيس وزراء هولندا يصدر أمرا بمنع المصافحة ثم يصافح مسؤولا

ظهر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال بث مباشر متلفز، مصدرا أوامره للسكان بالكف عن المصافحة في إطار مساعي مكافحة فيروس كورونا، إلا أنه كان أول من لم يلتزم بالأوامر الجديدة.

وقال روته خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين "علينا من الآن فصاعدا الكف عن المصافحة بالأيدي".

وأضاف "يمكنكم التلامس بالقدمين أو المرفقين أو أي ما يمكنكم ابتكاره.. لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدي اعتبارا من اليوم".

وبعد دقائق التف رئيس الوزراء الهولندي وصافح بحماس رئيس المركز الهولندي لمكافحة الأمراض المعدية، ياب فان ديسل، الذي كان يشارك في المؤتمر الصحفي.

وأشار فان ديسل للخطأ الذي وقع فيه روته قائلا "عذرا، عذرا! لا، هذا ممنوع! دعونا نفعلها ثانية"، ثم انفجر ضاحكا.

جدير بالذكر أن هولندا سجلت 382 حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى يوم الثلاثاء 10 مارس، علما أن 4 أشخاص أصيبوا بالفيروس فارقوا الحياة.

المصدر: RT + رويترز