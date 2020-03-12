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سنغافورة تغلق مساجدها لمنع انتشار فيروس كورونا

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سنغافورة تغلق مساجدها لمنع انتشار فيروس كورونا
Reuters DARREN WHITESIDE
المصلون في سنغافورة - أرشيف
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أعلنت سنغافورة أنها ستغلق جميع المساجد لمدة 5 أيام على الأقل لتطهيرها بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشار المجلس الإسلامي في سنغافورة، إلى أن الإغلاق سيبدأ من يوم الجمعة، وأن السلطات تحاول تعقب 90 مواطنا حضروا مؤتمرا إسلاميا استمر لـ3 أيام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا المجاورة.

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات في سنغافورة في الأسابيع الماضية في محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي أصاب 178 شخصا في المدينة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة السنغافورية عبر "تويتر"، في إشارة إلى المرض الناجم عن كورونا: "يجب تأجيل جميع التجمعات للحد من انتشار الفيروس".

المصدر: رويترز

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