مايك بينس يتوقع آلاف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

توقع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حدوث آلاف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما يسعى المسؤولون إلى توسيع نطاق الفحوص الطبية.

وقال بينس في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي إن"، إن المختبرات التجارية ستشارك بصورة أساسية في توسيع نطاق الاختبارات الطبية في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

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ولم يذكر نائب الرئيس الأمريكي تفاصيل حول كيفية توسيع نطاق الفحص.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1300 حالة، حسبما أفادت ليل الأربعاء جامعة "جونز هوبكنز"، التي تعتمد إحصاءاتها على البيانات الفيدرالية والمحلية.

وأوضحت الجامعة أنه تم تأكيد 1311 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

وأظهرت نتائج اختبار كورونا إصابة أحد العاملين بمكتب ماريا كانتويل، السيناتورة عن ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، وهي الولاية الأكثر تعرضا للوباء، حيث تم تسجيل 366 حالة إصابة، و29 وفاة.

وفي محاولة لوقف انتشار وباء كورونا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظرا على السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما.

المصدر: وكالات