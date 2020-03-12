كورونا.. الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار ترامب "أحادي الجانب" بشأن حظر السفر من أوروبا

انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أحادي الجانب" الذي ينص على حظر السفر من أوروبا لمدة 30 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وجاء في بيان مشترك لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على السفر تم اتخاذه من جانب واحد وبدون استشارة".

وأضافا أن "فيروس كورونا أزمة عالمية، ليست محصورة في قارة محددة، وتتطلب التنسيق لمواجهتها لا الإجراءات أحادية الجانب".

ورفض المسؤولان تصريحات ترامب التي قال فيها إن أوروبا لا تبذل جهودا كافية لمحاربة الفيروس، حيث أكدا أن التكتل الأوروبي "يتخذ تدابير صارمة للحد من انتشار الفيروس".

وقد يؤدي قرار ترامب حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا، اعتبارا من يوم الجمعة، إلى تعقيد العلاقات التجارية المتوترة بالفعل بين بروكسل وواشنطن.

المصدر: "أسوشيتد برس"