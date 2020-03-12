الفلبين.. دوتيرتي يخضع لفحص كورونا

أكد مسؤول فلبيني اليوم الخميس، أن رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي، سيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على خلفية انتشار الوباء في أراضي البلاد.

وذكر السيناتور والحليف الموثوق لدوتيرتي، كريستوفر بونغ غو، للصحفيين اليوم أن ذلك يأتي ضمن إجراءات وقائية "من الضروري اتخاذها وقفا لتوصيات المسؤولين الصحيين"، مضيفا أنه سيخضع للفحص أيضا، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وسيخضع دوتيرتي الذي يبلغ من العمر 74 عاما وينتمي بذلك إلى الفئة الأكثر تعرضا للخطر بسبب الفيروس الجديد للفحص الطبي لأنه كان على تواصل مع مسؤولين رفيعي المستوى أعلنوا مؤخرا عن وضعهم أنفسهم قيد الحجر الصحي، بمن فيهم وزير المالية سوني دومينغيز ورئيس البنك المركزي بنجامين ديوكنو.

وجاء قرار هؤلاء المسؤولين بعد أن تبين أن عددا من 49 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس في الفلبين حتى الآن حضروا مؤخرا فعاليات رسمية شارك فيها هؤلاء.

وبعد الكشف عن هذه الحالات، تعرض مقرا مجلس الشيوخ والبنك المركزي للتعقيم.

المصدر: أ ف ب