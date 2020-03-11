تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بكورونا في لومبارديا الإيطالية خلال يوم واحد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين إيطاليين مطلعين بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في منطقة لومبارديا شمال إيطاليا بـ149 حالة خلال يوم واحد.

إقرأ المزيد

وقال المصدران للوكالة إن عدد المتوفين جراء هذه السلالة الجديدة في المنطقة، التي تعد الأكثر إصابة بالفيروس في إيطاليا، ارتفع في غضون اليوم الماضي من 468 إلى 617 حالة.

وأوضح أحد المصدرين، حسب "رويترز"، أن الحصيلة العامة للإصابات في المنطقة ارتفعت إلى 1489 حالة.

ومساء أمس الثلاثاء أعلنت السلطات الإيطالية رسميا أن عدد المتوفين في البلاد جراء هذه السلالة وصل إلى 631 حالة.

وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، التي تنحدر منها هذه السلالة.

وفي الوقت ذاته أصبحت إيطاليا مؤخرا الأولى عالميا من حيث نسبة الوفيات من العدد العام للإصابات، وبعد إحصائية اليوم بلغ هذا المؤشر نقطة 6.2%، بينما يصل نفس المؤشر في الصين لمستوى 3.9% وفي إيران لـ 3.6%.

المصدر: رويترز + وكالات