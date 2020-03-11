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أردوغان يتعهد بترك الحدود مفتوحة "لحين التزام الاتحاد الأوروبي" باتفاق الهجرة

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أردوغان يتعهد بترك الحدود مفتوحة
Reuters ANF/JAS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستترك الحدود مفتوحة للمهاجرين الذين يحاولون السفر إلى أوروبا حتى يلبي الاتحاد الأوروبي ما تنتظره أنقرة من اتفاق المهاجرين المبرم في 2016.

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن تركيا ستقدم مقترحاتها للاتحاد الأوروبي بحلول موعد قمة الاتحاد المقررة يوم 26 مارس.

وأضاف مخاطبا الاتحاد الأوروبي: "إن تركيا لا تطلب الإعانة من أحد، ولا تمد يدها لأحد، مطلبنا الوحيد هو الوفاء بالوعود المقدمة لنا".

وأشار إلى أن "أنقرة ستواصل الإجراء الحالي في الحدود مع أوروبا لغاية تلبية جميع تطلعاتنا بشكل ملموس، بما في ذلك فتح حرية التنقل وتحديث الاتحاد الجمركي والدعم المالي".

وانتقد أردوغان "مواجهة السلطات اليونانية الأبرياء الساعين لمستقبل أفضل لهم ولأولادهم بالرصاص والغازات، وهذا عمل همجي بكل معنى الكلمة"، لافتا إلى أنه "لا يوجد أي فرق بين ما فعله النازيون وبين المشاهد المنتشرة على الحدود اليونانية".

المصدر: وكالات

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