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أردوغان يتوعد برد "قوي" على أي اعتداء على نقاط المراقبة التركية في إدلب

أخبار العالم العربي

أردوغان يتوعد برد
AFP Adem ALTAN
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد "بقوة" على أي اعتداء على نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وأضاف أن "أنقرة لن تكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية بسوريا، بل سنرد بقوة أكبر"، مشيرا إلى أن "العمليات التي أجرتها تركيا في إدلب بشكل فعلي طيلة شهر كامل وعملية درع الربيع التي أطلقتها هناك، هي تعبير عن عزمنا على منع التهديدات القائمة على حدودنا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن خرق وقف إطلاق النار بإدلب "بدأ منذ الأن ولو بشكل بسيط، وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر".

وتأتي تصريحات أردوغان تزامنا مع تأكيد وزارة الدفاع التركية أن المحادثات التي أجراها الجانبان التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية "إيجابية وبناءة".

المصدر: وكالات

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