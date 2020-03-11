أنقرة تؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الروس بشأن إدلب السورية إيجابية وبناءة

أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات التي أجراها الجانبان التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية "إيجابية وبناءة".

إقرأ المزيد

وأشار أكار إلى أن اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي تتواصل، مضيفا أن تركيا تخطط وتعمل من أجل البدء بتسيير الدوريات المشتركة مع الروس على الطريق الدولي "M4" بسوريا في 15 مارس.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، ببدء محادثات الوفدين العسكريين التركي والروسي حول تطبيق الاتفاق بين الجانبين الخاص بتسوية الأوضاع في منطقة إدلب السورية.

وفي وقت سابق أعلنت موسكو أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، خلوصي أكار، بحثا خلاله الوضع في إدلب السورية.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".

المصدر: وكالات