بدء محادثات عسكرية روسية وتركية في أنقرة حول إدلب السورية

أفادت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، ببدء محادثات الوفدين العسكريين التركي والروسي حول تطبيق الاتفاق بين الجانبين الخاص بتسوية الأوضاع في منطقة إدلب السورية.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، إن المحادثات تجري في مقرها وتأتي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو يوم 5 مارس.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت موسكو بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، خلوصي أكار، بحثا خلاله الوضع في إدلب السورية.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".

المصدر: RT