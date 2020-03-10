البنتاغون: العدد الحقيقي للمصابين بكورونا في قواتنا قد يكون أكبر من الحصيلة الرسمية

قال مسؤول كبير في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إنه يعتقد أن العدد الحقيقي للعسكريين الأمريكيين المصابين بالنوع الجديد لفيروس كورونا أكبر من الحصيلة الرسمية الحالية.

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وقال كبير المسؤولين الطبيين في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق بول فريدريكس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى ما نراه الآن في العالم وبما أنه لدينا قوات منتشرة في كل أنحائه، أعتقد أن هناك (مصابين) آخرين".

وفي غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن الحالة الصحية الجيدة وصغر السن في القوات الأمريكية عامل يسمح لهم بمواجهة فيروس كورونا جيدا، لكن في الوقت ذاته هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم رصد إصابتهم المحتملة بالفيروس بسبب غياب الأعراض الواضحة، ما يعني أنهم قد يكونون حاملين لهذه السلالة دون خضوعهم للفحوصات الضرورية لرصدها.

ويأتي هذا الإقرار بعد أن أكد البنتاغون، في وقت سابق من الثلاثاء، رصد إصابة رابعة بفيروس كورونا المستجد لدى عناصر القوات الأمريكية بشكل عام، وهي الثانية لجندي داخل الولايات المتحدة.

وإضافة إلى ذلك أكد المسؤولون الأمريكيون إصابة 6 موظفين مدنيين في البنتاغون بفيروس كورونا، فضلا عن الاشتباه بإصابة قائد الجيش الأمريكي في أوروبا، الفريق كريستوفر كافولي.

وحتى مساء الثلاثاء الحالي سجلت في الولايات المتحدة 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينحدر من الصين، بما في ذلك 30 حالة وفاة.

المصدر: رويترز + وكالات