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فرنسا تعلق جميع الرحلات إلى إيطاليا

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فرنسا تعلق جميع الرحلات إلى إيطاليا
Reuters
فرنسا تعلق كل الرحلات إلى إيطاليا
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قررت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات إلى إيطاليا اعتبارا من 14 مارس وحتى 3 أبريل.

وقالت شركة الخطوط الفرنسية في بيان إنه سيتم تأمين رحلة واحدة فقط يوميا من وإلى إيطاليا حتى الـ14 من مارس 2020.

وكانت هيئة الصحة العامة الفرنسية أفادت بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 30، بعد أن كان 25 يوم الاثنين.

وأضافت في بيان أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1606.

جدير بالذكر أن إيطاليا سجلت حتى الآن 463 وفاة بفيروس كورونا و9172 إصابة.

المصدر: وكالات

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