كورونا يطال 100 دولة

بلغ عدد الدول التي تم الكشف فيها عن إصابات بفيروس كورونا المستجد 100 دولة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، بناء على معلوماتها الخاصة بتفشي الفيروس عبر العالم.

وذكرت الوكالة أن سلطنة بروناي أعلنت مؤخرا عن إصابة شخص بمرض كورونا.

وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضي، 111360 شخصا، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.

المصدر: تاس + RT