وفاة نائب سابق في البرلمان الإيراني إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي النائب السابق في البرلمان الإيراني عن مدينة سبزوار، محمد رضا شمني، إثر إصابته بفيروس كورونا الذي تفشى في إيران بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وكان شمني نائبا في البرلمان الإيراني لأربع دورات متتالية بين عامي 1984 و2000 عن التيار الإصلاحي، ورشح نفسه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة.

وهو شمني رئيس حزب "الوحدة والتعاون الوطني الإسلامي" و مدير تحرير مجلة أسرار.

المصدر: RT