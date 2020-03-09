شركة طيران الخليج البحرينية تعلق جميع الرحلات من وإلى السعودية

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية اليوم الاثنين عن تعليقها جميع رحلاتها الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الشركة على موقعها الرسمي في بيان لها إنها " لن تسمح لرحلات العمرة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه: "لن يسمح للمسافرين الذين يحملون تأشيرات سياحية أو تأشيرات دخول للسعودية بالسفر إليها، لدى وصولهم من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا".

وأكد على أنه: " يمنع دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للسعودية باستخدام بطاقة هويتهم الوطنية، حيث يجب عليهم استخدام جوازات سفرهم لدخول المملكة".

ALERT: Suspension of all flights to and from the Kingdom

of Saudi Arabia until further notice



تنبيه: تعليق جميع الرحلات من والى المملكة العربية السعودية حتى اشعار آخر



https://t.co/BxHgmyYcak — Gulf Air (@GulfAir) March 9, 2020

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البحرين إلى 85 حالة، وفي السعودية 15 حالة، وسط مخاوف من تزايد أعداد المصابين.

المصدر: طيران الخليج البحرينية