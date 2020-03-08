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إصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة في إطلاق نار على مسجد في باريس

إصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة في إطلاق نار على مسجد في باريس

أخبار العالم

إصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة في إطلاق نار على مسجد في باريس
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بأن شخصا على الأقل أصيب بجروح خطيرة بعد أن فتح مسلح يرتدي خوذة النار تجاه مسجد في شارع طنجة، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن منفذ الهجوم المسلح فر من مكان الحادث على دراجة نارية.

وأشارت إلى أن المسلح فتح النار في فناء مسجد باريسي في الدائرة 19، قبل الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مبينة أن حوالي 15 شخصا كانوا بالداخل وقت إطلاق النار.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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