نتنياهو: تجنبوا المصافحة بالأيدي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى تجنب المصافحة بالأيدي.

وقال نتنياهو في هذا الصدد: "أتوجه بكلمة إلى المواطنين لأكرر نفس الرسالة التي أنقلها كلما أمثل أمام وسائل الإعلام، ألا هي واجب اتخاذ أبسط الإجراءات، بمعنى ضرورة حمل منديل معكم دائما في جيبكم، وتجنبوا المصافحة بالأيدي".

وأضاف "لقد مارست رياضة كرة القدم قبل سنين طويلة فإذا كنتم تفضلون نقر الأحذية فهذا يجوز أيضا.. ولما كنت شابا انخرطت في رياضة التايكوندو فيجوز لكم ملامسة مرافق بعضكم البعض لكن امتنعوا عن المصافحة بالأيدي".

وأفاد بنيامين نتنياهو بأنهم يركزون على محاولة ابتكار فحص منزلي، حيث صرح "يمكن للأشخاص هذه الأيام القيام بفحوصات ذاتية، مثل اختبارات الحمل وغيرها من الفحوصات المعينة من خلال مسحة الحلق، مما يعطينا القدرة على التمييز والفصل ما بين الأشخاص المرضى والأشخاص المعافين، ليس بنسبة 100% ولكن بنسب عالية".

وقال "يعتبر ذلك جيدا بالنسبة للصحة أيضا فيما يتعلق بالحيلولة دون حالات الإصابة والعدوى، حيث يتعين على الأشخاص الملزمين بالمكوث في حجر صحي القيام بذلك، بينما يستطيع غيرهم من الأشخاص الذين هم ليسوا ملزمين بذلك، الخروج إلى الفضاء العام.. إنه أمر جيد بالنسبة للصحة وبالنسبة للاقتصاد على حد سواء. وهو أمر واحد نركز عليه من بين أمور أخرى".

وتابع نتنياهو: "فالصحة قبل كل شيء كونها مرتبطة بالحياة نفسها. إلا أن الصحة تضمن الاقتصاد أيضا، ويجب إدراك أنه في مثل هذا الوضع فإن الصحة تضمن الاقتصاد، لأنه من الواضح لكم حقيقة استحالة قيام حياة اقتصادية في حال تفشي وانتشار المرض على نطاق واسع للغاية، ولا يزال هذا القرار صعبا، لكن لهذا السبب نتواجد هنا".

وصرح رئيس الوزراء: "علي أن أكون صريحا حينما أقول إننا نكبد عددا لا بأس به من الأشخاص خسائر مادية بقراراتنا هذه، وندرك مدى الصعوبة التي يواجهونها، إذ يعتبر المكوث في المنزل ولو لمدة أسبوعين أمرا في غاية الصعوبة، إلا أنني أبحث عن الحيز الأقصى حيث يمكن للأشخاص الانطلاق إلى الساحات والمكوث في الأماكن العامة دون إصابة غيرهم من الأشخاص، إننا نصدر في هذا المقام أيضا تعليمات مفصلة، والتي ستسمعون عنها فيما بعد أيضا.

المصدر: وكالات