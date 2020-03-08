الطيران المغربية توقف رحلاتها إلى ميلانو والبندقية

أعلنت شركة Royal Air Maroc الحكومية، عن تعليق رحلاتها إلى مدينتي ميلانو والبندقية في إيطاليا، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقتين.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن الشركة، قولها إن تعليق الرحلات يبدأ من يوم الأحد.

ويأتي إجراء الشركة المغربية، بعد أن وقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مرسوما مساء الأحد ، يفرض قيودا على الدخول والخروج فضلا عن التنقل داخل أراضي لومباردي و 14 مقاطعة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للبيانات الرسمية الإيطالية، فقد وصل عدد المصابين بالفيروس المميت، إلى أكثر من 4.6 ألف حالة، وتم تسجيل 179 حالة وفاة بسبب المرض.

وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى يوم السبت، سجلت في العالم 109632 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3802 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.

المصدر: وكالات