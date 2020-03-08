ترامب صافح أمام الكاميرات شخصا تفاعل في نفس الفعالية مع مصاب بكورونا!

أعلن "اتحاد المحافظين الأمريكيين" أن شخصا مصابا بفيروس كورونا حضر فعالية رسمية شارك فيها رئيس البلاد دونالد ترامب ونائبه مايك بنس وعدد من أعضاء الكونغرس.

إقرأ المزيد

وأكد الاتحاد في بيان أصدره أمس السبت أن الفحوصات الطبية التي أجراها مستشفى في ولاية نيوجيرسي كشفت إصابة شخص حضر "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" الذي عقد في 29 فبراير قرب واشنطن بفيروس كورونا.

وتم وضع هذا الشخص قيد الحجر الصحي وهو يخضع حاليا للرعاية الطبية المطلوبة في الولاية.

Important Health Notification for CPAC 2020 participants and attendees. pic.twitter.com/NtahNO8st3 — ACU (@ACUConservative) March 7, 2020

وشدد البيان على أن المصاب لم يتفاعل مع الرئيس أو نائب الرئيس ولم يحضر أي فعاليات في قاعة المؤتمر الرئيسية، غير أن رئيس "اتحاد المحافظين الأمريكيين"، مات شلاب، (وهو صافح ترامب أمام عدسات الكاميرات في آخر يوم في المؤتمر)، أقر، حسب صحيفة "نيويورك تايمز"، بوقوع "احتكاك عرضي" بينه والمريض خلال المؤتمر، دون توضيح تسلسل الأحداث.

وأعلن ترامب أمس ردا على سؤال من الصحفيين عن خطر تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البيت الأبيض أنه "لا يشعر بأي قلق إطلاقا" بهذا الشأن.

المصدر: RT + نيويورك تايمز