تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا على السواحل الشرقية للولايات المتحدة

سجلت السلطات الأمريكية أول حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على السواحل الشرقية للولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت.

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ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن الحديث يدور عن شخصين مسنين توفيا في ولاية فلوريدا (جنوب شرق)، بعد سفرهما إلى خارج البلاد، دون أن تكشف عن مقصد زيارتهما.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد لم يتم تسجيلها قبل ذلك إلا على السواحل الغربية من البلاد فقط.

والجمعة، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ثمة أكثر من 250 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وأن 15 حالة وفاة على الأقل جرى تسجيلها في البلاد حتى الآن، منها 14 حالة في ولاية واشنطن (شمال غرب) وواحدة في ولاية كاليفورنيا (جنوب غرب).

وبالتالي ترفع وفاة المصابين في فلوريدا الحصيلة العامة لضحايا الفيروس في الولايات المتحدة إلى 17 شخصا.

المصدر: تاس