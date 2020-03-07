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غارات جوية تقتل عددا من مقاتلي "طالبان"

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غارات جوية تقتل عددا من مقاتلي
Reuters STRINGER
جنود الجيش الوطني الأفغاني
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استهدفت غارات جوية في إقليم بلخ شمالي افغانستان، اثنين من التجمعات التابعة لحركة "طالبان"، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم.

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ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية، اليوم السبت، عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الوطني الأفغاني، قوله إن الغارات الجوية استهدفت تجمعات لحركة "طالبان" في وسط مقاطعة بلخ، وفي منطقة شاهارساي البرز، الواقعتين في أفغانستان.

وجاء في البيان، أن الغارات الجوية قتلت 8 من مقاتلي طالبان وأصابت 5 منهم على الأقل.

وذكر البيان أن أن قوات الأمن الأفغاني، اكتشفت وجود عبوة ناسفة زرعها مقاتلو "طالبان" بين منطقتي مارغين تابا وألم خيل في مقاطعة بلخ الأفغانية.

المصدر: khaama

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