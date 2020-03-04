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الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد "طالبان" في أفغانستان

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد
AFP
أفغانستان - أرشيف
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في أول انتكاسة لخطوات إنهاء الحرب مع "طالبان" في أفغانستان، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية ضد الحركة في ولاية هلمند، الواقعة جنوب غرب البلاد.

يأتي هذا التطور غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث هاتفيا مع الزعيم في حركة "طالبان" الملا برادر، واصفا الحديث بأنه كان جيدا جدا.

وكانت الولايات المتحدة والحركة وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرا.

المصدر: وكالات

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