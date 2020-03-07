العراق.. أنباء عن إصابة مرجع ديني بارز بفيروس "كورونا"

قال محسن المدرسي، نجل المرجع الديني العراقي، هادي المدرسي، إن والده أصيب بفيروس "كورونا" ويخضع حاليا للعلاج.

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وأوضح المدرسي في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أن والده المقيم في إيران "يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر".

ونشر مكتب المدرسي لاحقا تسجيلا له دعا فيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس، قال فيه إن "الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان".

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رسالة صوتية للمرجع الديني السيد #هادي_المدرسي(دام ضله)

قبل قليل .. وهناك شكوك كبيرة بإصابته هو وزوجته بمرض كورنا عافانا وعافاكم الله منه

نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لسماحة السيد ولا تنسوه بالدعاء

( يالله ياشافي يامعافي) pic.twitter.com/ae54jL5UDf — عمـــر جبـــــار (@Omar_Jabar89) March 6, 2020

المصدر: RT