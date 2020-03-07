 
مباشر

العراق.. أنباء عن إصابة مرجع ديني بارز بفيروس "كورونا"

أخبار العالم

العراق.. أنباء عن إصابة مرجع ديني بارز بفيروس
Mohsen Almodarresi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/negq

قال محسن المدرسي، نجل المرجع الديني العراقي، هادي المدرسي، إن والده أصيب بفيروس "كورونا" ويخضع حاليا للعلاج.

إقرأ المزيد
بسبب
بسبب "كورونا".. محافظة كربلاء العراقية تغلق أبوابها لغير ساكنيها

وأوضح المدرسي في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أن والده المقيم في إيران "يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر".

ونشر مكتب المدرسي لاحقا تسجيلا له دعا فيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس، قال فيه إن "الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا