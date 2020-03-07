الصين.. 28 حالة وفاة و99 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب بالفيروس 80 ألفا و651 شخصا، وهناك حاليا 22177 مريضا، (من بينهم 5489 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3070 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 55 ألفا و404 أشخاص بعد شفائهم"​​​.

أما في كوريا الجنوبية فقد أعلنت السلطات الصحية هناك عن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة، مؤكدة أن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.

المصدر: سبوتنيك