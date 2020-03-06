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إقليم صيني يؤكد 17 إصابة جديدة بكورونا قادمة من إيران

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إقليم صيني يؤكد 17 إصابة جديدة بكورونا قادمة من إيران
RT
فيروس كورونا المستجد
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قالت السلطات الصحية في إقليم قانسو الصيني، اليوم الجمعة، إن الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد أكد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران.

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وأضافت السلطات الصحية أن عدد الحالات المصابة القادمة من إيران ارتفع إلى 28.

وأفادت اللجنة الصحية في قانسو، بأن المصابين الجدد كانوا ضمن ركاب خاضعين للحجر الصحي بعد وصولهم إلى مدينة لانتشو عاصمة الإقليم على متن رحلات تجارية قادمة من إيران في الفترة بين الثاني والخامس من مارس.

وكان الإقليم قد أعلن في السابق عن تأكيد 11 حالة قادمة من إيران، وأشارت السلطات إلى أن 283 راكبا قدموا من إيران يخضعون للحجر الصحي حاليا.

وفي الشهر الماضي كان قانسو أول إقليم في الصين يقلص إجراءات الطوارئ التي اتخذها في مواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يعكس تراجع الإصابات الجديدة.

المصدر: وكالات

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