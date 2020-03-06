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السلطات الروسية: تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو

رسالة من برلماني لروحاني: مصير طهران قد يشابه ما حل بووهان الصينية

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رسالة من برلماني لروحاني: مصير طهران قد يشابه ما حل بووهان الصينية
Reuters Nazanin Tabatabaee
إجراءات مكافحة فيروس كورونا في شوارع طهران
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اقترح النائب بالبرلمان الإيراني عن محافظة طهران، محمد رضا نجفي، فرض حجر صحي على العاصمة طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته الصين على مدينة ووهان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وفي رسالة وجهها إلى كل من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ورئيس البرلمان، علي لاريجاني، ووزير الصحة، سعيد نمكي، أشار نجفي إلى أن عدم فرض حجر صحي على مدينة قم أدى إلى نتائج كارثية على البلاد، مضيفا أن عدم فرض حجر على العاصمة طهران سينتج عنه عواقب لا تحمد عقباها.

وكانت مدينة قم، وهي من أبرز المراكز الدينية في إيران، بؤرة انتشر منها فيروس كورونا المستجد عبر البلاد، لتصبح إيران من أكثر بلدان العالم إصابة بالأمراض الناجمة عن هذا الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أفادت، اليوم الجمعة، بارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 124، بعد وفاة 17 شخصا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

المصدر: RT

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