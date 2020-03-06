هجوم كابل: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 32 قتيلا و81 جريحا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجوم المسلح في العاصمة الأفغانية كابل إلى 32 قتيلا و81 جريحا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، عن وزارة الداخلية أن الهجوم، الذي استهدف المشاركين في مراسم احتفالية في كابل، خلف ما لا يقل عن 29 قتيلا و61 جريحا.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، وأفاد، عبر وسائل إعلامية يديرها، بأن الهجوم الذي نفذه مسلحوه، أدى إلى سقوط 150 شخصا بين قتيل وجريح، دون تقديم أدلة تؤكد الحصيلة.

وأوضحت "طلوع نيوز" أن إطلاق نار وقع خلال احتفالية في كابل يحضرها زعماء سياسيون أفغان. وأشارت القناة إلى أن إطلاق نار وقع خلال مشاركة سياسيين أفغان، بينهم عبد الله عبد الله، المرشح الرئاسي الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأفغانية من طرف واحد، في تجمع يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة.

Attack on Ceremony with Abdullah, Khalili in Attendancehttps://t.co/zGmz0ywjFDpic.twitter.com/beSn2DxD3F — TOLOnews (@TOLOnews) March 6, 2020

ونقلت القناة نفسها عن مصادر قولها إن عبد الله غادر المنطقة من دون أن يصاب بأذى.

بدوره، دان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على فعالية الاحتفال بكابل، ووصفه بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

فيما أعلن الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، عبر صفحته في "تويتر"، أن "الإمارة الإسلامية لا علاقة لها بالهجوم في كابل".

المصدر: وكالات