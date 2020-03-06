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إطلاق نار خلال احتفال يحضره زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله

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إطلاق نار خلال احتفال يحضره زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله
Reuters
عبدالله عبدالله، المرشح الرئاسي الأفغاني
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أفادت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية، بإطلاق نار وقع خلال احتفالية في كابل يحضرها زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبدالله.

وبحسب ما أفادت به الوكالة، فإن إطلاق نار وقع خلال مشاركة سياسيين أفغان، بينهم عبد الله عبد الله، المرشح الرئاسي الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأفغانية من طرف واحد، في تجمع يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة.

ونقلت "طلوع نيوز" عن مصادر قولها إن عبد الله غادر المنطقة دون أن يصاب بأذى.

المصدر: طلوع نيوز

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