بوتين وأردوغان يتوصلان إلى عدة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المحادثات التي أجراها اليوم الخميس مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أدت للتوصل إلى حزمة قرارات تهدف إلى تخفيف التوتر في منطقة إدلب السورية.

بوتين: بحثنا اليوم مع أردوغان الأوضاع المتوترة جدا في إدلب

بوتين: تصرفات المسلحين في إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك

بوتين: تمكننا من إيجاد نقاط مشتركة بشأن الأوضاع في إدلب

بوتين: نسقنا مع أردوغان وثيقة مشتركة حول القرارات التي توصلنا إليها بشأن إدلب

بوتين: مقتنعون بعدم خفض وتيرة مكافحة الإرهاب في سوريا والحفاظ على سيادتها

أردوغان: المسؤولية الأساسية عن التوتر في إدلب يتحملها النظام السوري

أردوغان: التعاون بين روسيا وتركيا غير مسبوق واتفقنا على تعزيزه