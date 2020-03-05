بومبيو يدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالإخلال بالتزاماتها ضمن معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، مشيرا إلى أن طهران أخفت معلومات عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا بومبيو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير جميع المعلومات بشأن نشاطاتها، معتبرا أن تقاعس إيران عن الكشف عن المواد النووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي، وطالبها بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية.

وأكد بومبيو استمرار واشنطن بالالتزام بمنع طهران من الحصول على السلاح النووي، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة العمل على تجديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران.

وفي الشأن الأفغاني، دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى خفض مستوى العنف في أفغانستان من أجل تقدم عملية السلام، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث الأمر مع حركة طالبان.

وقال بومبيو إن إطلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن عناصر أمريكية وأفغانية وأخرى من حركة طالبان عمل متهور، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح للمحكمة الجنائية الدولية باستهداف الأمريكيين.

على صعيد آخر، كشف بومبيو أن الرئيس الأمريكي شكل مجموعة عمل خاصة بمكافحة فيروس كورونا، آملا في أن تقبل إيران بالعمل المشترك للمساعدة.

المصدر: RT