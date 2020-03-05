تركيا تؤكد عدم رصد إصابات بكورونا في أراضيها وتنصح مواطنيها بعدم السفر للخارج

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عدم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا في تركيا حتى الآن، فيما نصح مواطني البلاد بعدم السفر إلى الخارج بسبب انتشار المرض في العالم.

وقال قوجة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "يجب على مواطنينا، من أجل تجنب الإصابة بالفيروس، الامتناع عن السفر إلى الخارج دون وجود ضرورة في ذلك، وعلى هؤلاء الذين يقومون بزيارات خارجية أن يعزلوا أنفسهم مدة 14 يوما".

وأشار قوجة إلى أن أجهزة الدولة المعنية، فحصت 1363 شخصا كان يشتبه في إصابتهم بالفيروس، لكن لم يتم رصد أي نتائج إيجابية حتى الآن.

كما انتقد وزير الصحة التركي سياسة الدول الأوروبية في مجال مكافحة فيروس كورونا، قائلا إن تفاعلها على انتشار الفيروس "بطيء"، و"يضع تركيا تحت خطر".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا"، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم "COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم الخميس، سجلت في العالم 96739 حالات للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 80 دولة، ومنها 3308 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي أكثر من 53 ألف شخص من بين المصابين.

المصدر: وكالات