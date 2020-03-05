حلاقون صينيون يبتكرون طريقة فريدة لتصفيف شعر زبائنهم والوقاية من كورونا

توصل الحلاقون الصينيون إلى طريقة مبتكرة لتصفيف شعر زبائنهم مع الحفاظ على مسافة آمنة بين الاثنين، وسط تفشي فيروس كورونا، وذلك باستخدام أدوات حلاقة متصلة بنهاية العصي الطويلة.

وأظهر مقطع فيديو متداول مصففي الشعر وهم يرتدون أقنعة واقية ويمسكون بعصي طولها أربعة أقدام ملفوفة بالفرشاة وآلات الحلاقة ومجففات الشعر.

وقال وو جون لونغ ، صاحب صالون حلاقة من مقاطعة خنان بوسط الصين، للصحفيين: " بالطبع الأدوات لا تعمل جيدا هكذا، ولكن هذا من أجل سلامتنا وسلامة الزبائن".

وقام مصفف شعر آخر يدعى، خه بينج، بتحميل لقطات على موقع تواصل اجتماعي صيني، لزملائه وهم يقومون بما يسمى "قصات الشعر الطويلة"، في لوتشو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.



وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلا: "أنت بحاجة إلى أذرع قوية لتكون مصفف شعر في هذه الأيام".

ونصح مسؤولو الصحة الصينيون مواطنيهم بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 1.5 متر (4.92 قدم) بعيدا عن بعضهم البعض في الأماكن العامة.

وشهدت الصين مؤخرا انخفاضا حادا في عدد المرضى الجدد، بينما تعاني بلدان أخرى من ارتفاع مستمر في حالات الإصابة.

المصدر: ديلي ميل