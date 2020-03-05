تركيا تعلن خسائر الجيش السوري في إدلب خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن الخسائر التي قالت إن الجيش السوري تكبدها في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته اليوم وكالة "الأناضول" الرسمية أن العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة اسم "درع الربيع" تواصلت "بنجاح من البر والجو طيلة الليلة الماضية".

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وتابعت الوزارة أن القوات التركية تمكنت خلال اليوم الأخير من "تحييد" 184 عنصرا من قوات الحكومة السورية وتدمير أربع دبابات وخمسة مدافع وراجمات صواريخ وثلاث مضادات للدبابات وثماني عربات عسكرية وعربتي دوشكا ومدرعتين.

ولم يكشف البيان عما إذا كانت القوات التركية تكبدت أي خسائر خلال نفس الفترة.

وفي الأسابيع الأخيرة تحولت محافظة إدلب إلى ساحة لمواجهة عسكرية مفتوحة بين الجيشين السوري والتركي، إذ أطلقت أنقرة عمليتها العسكرية في المحافظة بعد حادثة مقتل 34 من جنودها في إدلب جراء القصف الجوي السوري الشهر الماضي.

المصدر: الأناضول