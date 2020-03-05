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الغواصة الأكثر سرية في العالم تطفو على السطح!

أخبار العالم

الغواصة الأكثر سرية في العالم تطفو على السطح!
AFP
كوبا - أرشيف
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نشرت مجلة "فوربس" صورة لغواصة كوبية من طراز دولفين تعد الوحيدة في البلاد، وهي واحدة من أكثر الغواصات سرية في العالم.

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ولفتت المجلة إلى أن غموض غواصة الدلفين الكوبية ناجم من عدم التقاط صور لها في السابق، عدا واحدة كانت مضببة وغير واضحة.

وقالت المجلة في هذا الصدد: "صورتان على مدى 15 عاما، هذه هي السرية! لدينا أيضا بعض الصور لها التقطت بواسطة الأقمار الصناعية التجارية، وأشير لها في بعض المراجع الكوبية، لكننا نعرف القليل عنها".

وأوضحت المجلة أن الأسطول البحري الكوبي في الوقت الراهن يشغل المعدات السوفيتية القديمة التي تم تحويلها إلى سفن صيد، علاوة على أجهزة طوربيدات محلية الصنع، مضيفة أن غواصة الدولفين هذه، على الأرجح تم تجميعها هي الأخرى بنفس الطريقة في كوبا.

المصدر: نوفوستي

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