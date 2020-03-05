وزير الداخلية التركي: لم نجبر أحدا على مغادرة البلاد والتوجه لأوروبا

جدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تأكيده أن بلاده لم تطلب من أي أحد مغادرة أراضيها من طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن كل من غادر منها غادر طواعية لرغبته في ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، خلال مقابلة أجرتها معه الأربعاء، محطة "سي إن إن" التركية الخاصة، وتطرق خلالها للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بفتح تركيا لحدودها أمام طالبي اللجوء الراغبين في التوجه لأوروبا.

وتعليقا على تعامل أثينا مع المهاجرين عند حدودها مع تركيا لفت صويلو إلى أن الاتحاد الأوروبي، واليونان، ينتهكان في هذا الصدد قواعد الهجرة التي أقرها الاتحاد بموجب اتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر الوزير أن هناك 137 ألفا و878 طالب لجوء غادروا الحدود البرية لتركيا، منذ الخميس الماضي.

وحول جنسيات طالبي اللجوء الذين توجهوا صوب اليونان قال صويلو إن 25% منهم سوريون، والباقون أفغان، وباكستانيون، وجنسيات أخرى.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا المحاذية لليونان بدءا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

ويوم السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لتركيا لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

المصدر: الأناضول