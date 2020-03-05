ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل 53 إصابة بـ"كورونا"

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ مساء الأربعاء، بعد تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلس التابعة للولاية حالة طوارئ محلية.

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ويأتي هذا الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وإعلان مسؤولي الصحة عن أول حالة وفاة في الولاية​​​.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسم، في بيان: "توظف ولاية كاليفورنيا جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد الحالات ووقف انتشار الفيروس".

وأضاف: "سوف يساعد إعلان الطوارئ في الولاية فى إعداد مجتمعاتنا ونظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر في حالة انتشار الفيروس على نطاق أوسع".

وسجلت الولايات المتحدة أول وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ولاية كاليفورنيا، وبذلك ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة إلى 11، عشر منها في ولاية واشنطن.

وقالت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء، إن الوفاة سجلت في مقاطعة بلاسر التابعة للولاية.

بالتوازي، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم، عن تشخيص 80 إصابة مؤكدة بالفيروس على الأراضي الأمريكية، 24 منها جاءت من خارج البلاد، و16 نتيجة لمخالطة مصابين، فيما لا تزال 40 إصابة مجهولة المصدر، وقد سجلت الولايات المتحدة أول وفاة بكورونا السبت الماضي.

المصدر: سبوتنيك



