الولايات المتحدة.. أول وفاة بكورونا في كالفورنيا

سجلت الولايات المتحدة أول وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ولاية كالفورنيا، وبذلك ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة إلى 11، عشر منها في ولاية واشنطن.

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وقالت السلطات الصحية في كالفورنيا اليوم الأربعاء، إن الوفاة سجلت في مقاطعة بلاسر التابعة لولاية كالفورنيا.

بالتوازي، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم، عن تشخيص 80 إصابة مؤكدة بالفيروس على الأراضي الأمريكية، 24 منها جاءت من خارج البلاد، و16 نتيجة لمخالطة مصابين، فيما لا تزال 40 إصابة مجهولة المصدر، فيما سجلت الولايات المتحدة أول وفاة بكورونا السبت الماضي.

المصدر: وكالات